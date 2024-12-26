Нидерланды планируют выделить еще 6 млрд евро в помощь Украине – посол

Нидерланды уже выделили для Украины 3,8 млрд евро, в планах – еще шесть миллиардов. Об этом заявил посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут, сообщает Укринформ.

"Для Нидерландов энергетика является одним из приоритетов в помощи Украине. Мы уже многое сделали для поддержки вашей страны, и мы постоянно ищем новые возможности. Коллеги постоянно на связи с украинской стороной, чтобы понять, как еще мы можем помочь Украине пережить эту зиму" , – отметил посол.

По его словам, "на протяжении последних трех лет Нидерланды поддерживают Украину разными способами – моральной, гуманитарной помощью, помощью в восстановлении, экономической, а также военной помощью. Сейчас уже поступило 3,8 млрд евро, но в планах еще шесть миллиардов. Таким образом , Нидерланды выделили более 10 млрд евро военной помощи, из которых почти четыре уже поступили.

Дипломат подчеркнул, что борьба с агрессией РФ "не только в интересах Украины, но и в интересах Европы", поскольку речь идет о защите безопасности, процветания и ценностей.

В этом контексте он отметил важность вступления Украины в ЕС, поскольку в Договоре о Европейском Союзе есть отдельное положение о безопасности.