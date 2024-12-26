В РФ заявили о падении обломков беспилотника на предприятие в Волгоградской области

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В Волгоградской области России 26 декабря обломки украинского беспилотника упали на территорию промышленного предприятия. Пострадавших нет, утверждает губернатор региона Андрей Бочаров, сообщает Радио Свобода.

"Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не задев основные пункты производства и не вызвав возгорания. На месте работают оперативные службы" , – заявил Бочаров.

Министерство обороны России ранее отчитывалось о трех сбитых беспилотниках в Волгоградской области и по одному – в Воронежской и Белгородской областях.

В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников повреждена линия электропередачи в Грайворонском округе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Без света временно остаются жители сел Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостройка-Первая, а также отселены населенные пункты Безымянное и Новостройка-Вторая" , - написал он в телеграмме.

25 декабря российское военное ведомство отчиталось об уничтожении 59 украинских беспилотников за ночь. Тогда 23 дрона, по данным ведомства, были сбиты над Воронежской областью.

Основной целью атаки, вероятно, был военный аэродром «Балтимор», расположенный на окраине Воронежа, пишет Astra. Обломки нескольких беспилотников упали на гараж в Воронеже, в результате чего он сгорел.

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