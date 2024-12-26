Некачественные спальные мешки в ВСУ: ГБР сообщило о подозрении предпринимателю

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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении директору предприятия из Кривого Рога, которое в 2023 году поставило одной из воинских частей 20 тысяч спальных мешков низкого качества. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительного органа, сообщает Левый берег.

Их стоимость составляла 30 млн. гривен, однако экспертиза установила несоответствие товара техническим требованиям, что не позволяло использовать их по назначению.

В частности, по заключению экспертизы, состав ткани не соответствовал заявленным требованиям, в спальниках также отсутствовали обязательные элементы: подкладка из флиса и слой из спецткани, не пропускающий воздух.

Военная часть подала иск в суд о возмещении штрафных санкций на сумму 6 млн. гривен и замену спальных мешков на качественные. Иск полностью удовлетворили.

Следствие продолжается. Исследуются обстоятельства возможной причастности к уголовному преступлению должностных лиц воинской части.