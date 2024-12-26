Еще одна страна может обвинить Google в монополизме

Японское правительство планирует предъявить обвинения против Google в монопольных практиках. Комиссия по справедливой торговле Японии (JFTC) заявит, что компания нарушает антимонопольное законодательство, активно навязывая использование браузера Chrome. Об этом пишет Nikkei Asia, сообщает Mezha Media.

JFTC обвиняет Google в том, что компания требует от производителей смартфонов подписать контракт, согласно которому Chrome будет не только предварительно загружен на все устройства, но и размещен в определенном месте на экране. Производители вынуждены это делать для того, чтобы на их устройствах был доступен Google Play.

Google уже признана монополистом в сфере поисковиков в США. Министерство юстиции США стремится заставить Google продать Chrome, поскольку это "навсегда прекратит контроль Google над доступом к поиску и позволит конкурентам среди поисковиков получить доступ к браузеру, который для многих пользователей является входом в Интернет".

Поисковый гигант хочет сместить фокус проблемы с браузером на Поиск и предложил США пересмотреть свои соглашения с компаниями Mozilla и Apple.