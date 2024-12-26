В парламенте Казахстана назвали версию о сбитии самолета российским ПВО "хайпом"

Глава сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев назвал неправильным и неэтичным выдвижение версии, что разбившийся в Актау самолет Azerbaijan Airlines могли обстрелять. Его слова приводит издание Orda.kz 26 декабря, сообщает Радио Свобода.

"Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и прочее – это спекуляция, это необоснованные заявления. Разгонять такие оценки – это неправильно и неэтично. Это прежде всего показатель того, что те или иные люди хотят заработать для себя какие-то дивиденды, разогнать хайп, на этом что-то себе получить, в том числе просмотры. они сделают свои выводы" , – заявил Ашимбаев в кулуарах парламента.

По его словам, к расследованию авиакатастрофы привлекли представителей Казахстана, Азербайджана и России. Ни одна из этих стран, подчеркнул спикер сената, не заинтересована в том, чтобы скрывать информацию.

После авиакатастрофы в Актау 25 декабря появились видеозаписи с повреждениями самолета Azerbaijan Arilines. На обшивке уцелевших обломков лайнера в хвостовой части были замечены следы, похожие на повреждения от элементов поражения зенитной ракеты. С какого оружия поразили самолет, неизвестно. Однако установлено, что в зоне посадки самолета, который вылетел из Баку и должен был завершить полет в Грозном в Чечне, действовали российские силы ПВО, отражавшие атаку украинских дронов.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил вечером 25 декабря, что преждевременно делать выводы по поводу причин катастрофы. "Даже предварительные выводы невозможны. Есть специалисты, которые проведут необходимые работы и экспертизы. Пока что голословно что-то говорить не могу" , - сказал Бозумбаев.

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