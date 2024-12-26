Посол Нидерландов назвал условие, чтобы санкции против РФ действовали на 100%

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Санкции против Российской Федерации не являются абсолютно "водонепроницаемыми", ведь Москва пользуется лазейками в санкционном режиме, в частности, благодаря союзам с немногочисленными партнерами. Об этом заявил посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут, сообщает Укринформ.

"Прежде всего, важно понимать, что санкции - это инструмент внешнеполитического давления. И это лишь один из инструментов - важный, но не "водонепроницаемый". Трудно ввести санкции, которые были бы на 100% "водонепроницаемыми" , - пояснил дипломат.

Если не все страны будут участвовать во введении и соблюдении санкций и пока Китай будет поставлять в Россию продукцию для ее оборонной промышленности, в санкциях будут оставаться большие лазейки, считает посол.

"Впрочем, Европейский Союз недавно принял уже 15-й пакет санкций и, я надеюсь, под польским председательством увидит свет и 16-й пакет. Итак, мы работаем над улучшением наших санкций снова и снова, но понимаем, что определенные лазейки всегда будут оставаться" , – заметил Дорхаут.

Посол подчеркнул, что, по его мнению, приоритетной отраслью российской экономики, на которую следует нацелить ограничительные меры, есть военно-промышленный комплекс.

"Но опять же это крайне тяжело. Европейскому Союзу и его партнерам очень трудно разорвать союз России с Северной Кореей и Ираном и важные экономические отношения РФ с Китаем" , - отметил дипломат.

Как сообщалось, президент США Джо Байден обдумывает введение новых серьезных санкций против энергетического сектора России в последние недели своего пребывания в должности.

Между тем, страны Группы семи (G7) изучают способы снижения предельной цены на российскую нефть, однако окончательного решения еще нет.