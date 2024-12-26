Посол Нидерландов назвал условие, чтобы санкции против РФ действовали на 100%
Санкции против Российской Федерации не являются абсолютно "водонепроницаемыми", ведь Москва пользуется лазейками в санкционном режиме, в частности, благодаря союзам с немногочисленными партнерами. Об этом заявил посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут, сообщает Укринформ.
"Прежде всего, важно понимать, что санкции - это инструмент внешнеполитического давления. И это лишь один из инструментов - важный, но не "водонепроницаемый". Трудно ввести санкции, которые были бы на 100% "водонепроницаемыми", - пояснил дипломат.
Если не все страны будут участвовать во введении и соблюдении санкций и пока Китай будет поставлять в Россию продукцию для ее оборонной промышленности, в санкциях будут оставаться большие лазейки, считает посол.
"Впрочем, Европейский Союз недавно принял уже 15-й пакет санкций и, я надеюсь, под польским председательством увидит свет и 16-й пакет. Итак, мы работаем над улучшением наших санкций снова и снова, но понимаем, что определенные лазейки всегда будут оставаться", – заметил Дорхаут.
Посол подчеркнул, что, по его мнению, приоритетной отраслью российской экономики, на которую следует нацелить ограничительные меры, есть военно-промышленный комплекс.
"Но опять же это крайне тяжело. Европейскому Союзу и его партнерам очень трудно разорвать союз России с Северной Кореей и Ираном и важные экономические отношения РФ с Китаем", - отметил дипломат.
Как сообщалось, президент США Джо Байден обдумывает введение новых серьезных санкций против энергетического сектора России в последние недели своего пребывания в должности.
Между тем, страны Группы семи (G7) изучают способы снижения предельной цены на российскую нефть, однако окончательного решения еще нет.