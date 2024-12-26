Оккупанты малыми группами пытаются захватывать Курахово – спикер ВСУ

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В городской застройке Курахового в Донецкой области российские оккупационные войска продолжают попытки прорваться к позициям Сил обороны Украины, сообщает Укринформ.

"На Кураховском направлении за минувшие сутки произошло 31 боевое столкновение. В городской застройке Курахово, в районах Дального, Дачного и Успеновки, штурмовые группы противника пытаются и дальше инфильтрироваться в наши боевые порядки" , - отметил Трегубов.

По словам спикера, это происходит преимущественно в ночное время или при плохой видимости, в частности во время тумана. Также оккупанты все чаще в ночное время используют противотепловизионные плащи.

"Проходят небольшими группами в отделение и пытаются цепляться за здания и обходить городскую застройку по окрестностям. То, что они наступают малыми группами, не означает, что их мало в целом. Против нас там действуют 8 и 29 российская армия, 90 танковая дивизия, 20 мотострелковая и 5 и 110 отдельные мотострелковые" , – добавил Трегубов.

Он отметил, что враг в настоящее время накапливает силы для проведения штурмовых действий с целью улучшения тактического положения.