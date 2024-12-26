В "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме Украины

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Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после тринадцати массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности, поэтому возможны изменения в применении мер ограничения, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно - возможны и изменения в применении мер ограничения. Актуальный график применения отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго)", - рассказали в компании.

Напомним:

Российские оккупанты во время атаки 25 января ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

В четверг 26 декабря графики отключения света для населения будут применять с 08:00 до 21:00.