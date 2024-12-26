У жены Асада обострилась лейкемия – The Telegraph

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Жена свергнутого сирийского президента Башара Асада Асма имеет тяжелую форму лейкемии, врачи дают ей 50% шансов на выживание. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на информированные источники, сообщает Укринформ.

Отмечается, что Асма Асад находится в изоляции для предотвращения инфицирования, она не может находиться в одной комнате с другими.

О ней заботился отец Фаваз Ахрас, авторитетный кардиолог из лондонской Харли-стрит, сначала в Объединенных Арабских Эмиратах, а затем в Москве.

В мае этого года Асад сообщил, что у тогдашней первой леди диагностировали острый миелоидный лейкоз, агрессивный рак костного мозга и крови. Кроме этого, ранее она лечилась от рака молочной железы, объявив о полном выздоровлении в августе 2019 года.

Считается, что лейкемия снова вернулась после периода ремиссии, говорится в материале.

"Асма умирает. Она не может находиться с кем-то в одной комнате (по своему состоянию – ред.)", – сказал источник, непосредственно общавшийся с представителем семьи Асада на протяжении последних недель.

По словам другого источника The Telegraph, контактировавшего с семьей в Москве, на протяжении последних недель состояние Асмы Асад оценивалось как "50/50".

Ранее сообщалось, что супруга бывшего сирийского диктатора Башара Асада Асма, недовольная условиями в Москве, подала на развод, чтобы уехать в Лондон. Известно, что Асма Асад имеет гражданство Великобритании.