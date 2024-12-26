Россияне объявят чрезвычайное положение в Черное море из-за разлива мазута

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В Краснодарском крае РФ, а также на территории оккупированного российскими войсками Крыма намерены объявит чрезвычайное положение. Причиной стала утечка мазута из двух танкеров, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят публикации российских СМИ.

"Из-за разлива мазута на побережьях в Крыму и Краснодарском крае будет введен статус федеральной ЧС" , - сказал глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов ("Гоблин").

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района "затянулся и не прекращается".

Ранее на территории Краснодарского края был введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. До настоящего времени действовала ЧС муниципального уровня.

"Сначала, по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы собрать его в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается, и нефтепродукты поднимаются" , - сказал чиновник.

Два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря из-за небольшого шторма в Керченском проливе, когда высота волн достигала всего 2 метров. Оба судна перевозили низкокачественный нефтепродукт, известный как мазут.

В результате в Черное море вылилось более 4300 тонн тяжелого мазута. По словам официальных лиц, загрязнено около 55 км береговой линии.