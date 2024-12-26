Российское судно Pioneer LNG, на которое США наложили санкции в начале этого года, четыре месяца безрезультатно искало покупателя на сжиженный газ. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные отслеживания судов, сообщает Левый берег.

Издание отмечает, что судно Pioneer было замечено на спутниковых снимках, когда на него грузили первую партию товара с завода Arctic LNG 2 в начале августа. После этого корабль потратил более четырех месяцев на поиски клиента. И, учитывая продолжительность путешествия, ограничения США таки препятствуют планам Москвы увеличить экспорт СПГ втрое до 2030 года.

Судно, перевозившее партию российского сжиженного природного газа, похоже, разгрузило топливо в хранилище Коряк на Камчатке, не найдя покупателя, желающего обойти санкции Штатов. Вероятно, газ там будет храниться, пока не найдут клиента.

Однако несколько партий газа экспортировали с завода Arctic, однако для этого использовать теневой флот, суда которого не фиксировали ни в одном иностранном порту, поскольку потенциальные покупатели опасаются мести со стороны США.

Arctic LNG 2 был вынужден временно прекратить производство в октябре из-за отсутствия как покупателей, так и судов, способных плавать в ледяных водах. Россия спешит строить ледоколы, а данные слежки за судами свидетельствуют о том, что первый такой танкер проходит испытание.

Судно Pioneer, завод Arctic LNG 2 и хранилище Коряк находятся под западными санкциями.