В МИД Германии пригрозили властям Грузии отменой безвиза для чиновников

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Если правящая партия "Грузинская мечта" не прекратит антиевропейскую политику, Европейский Союз будет вынужден формально приостановить процесс вступления Грузии в ЕС, а также – применить санкции против грузинских чиновников, начиная от отмены для них безвизового режима. Об этом 26 декабря заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Европейская правда.

Бербок отметила, что, несмотря на волю большинства граждан Грузии двигаться в сторону членства в ЕС, правящая партия "Грузинская мечта" наоборот отдаляет государство от европейской интеграции.

"Большинство людей в Грузии хотят, чтобы их страна продолжала свой европейский путь... Но, выбрав антиевропейский курс, "Грузинская мечта" сознательно отложила процесс вступления Грузии в ЕС, фактически приостановив его. Из-за все более авторитарной политики "Грузинской мечты" мы в ЕС также должны обсудить формальную приостановку процесса вступления Грузии в ЕС" , – заявила она.

Немецкий министр убеждена, что "в течение последних недель и месяцев партия „Грузинская мечта" все больше отдаляет страну от ЕС, тем самым ставя под угрозу десятилетия партнерства Грузии с Германией".

Среди негативных действий правительства Грузии Бербок упомянула "выборы, которые остро критикуют международные наблюдатели, ﻿ непропорциональное насилие против демонстрантов, так называемый "закон о прозрачности иностранного влияния" или ограничение прав ЛГБТКИ".

"Таким образом, "Грузинская мечта" упустила историческую возможность, которую Европейский Союз предлагает стране" , – делает вывод немецкий министр.

"В то же время мы обсуждаем с нашими партнерами из ЕС дальнейшие меры, начиная от отмены безвизового режима для грузинских чиновников и заканчивая целевыми санкциями" , – сообщила Анналена Бербок.

"Мяч на поле ответственных за "Грузинскую мечту". Теперь именно от них зависит сделать все возможное, чтобы положить конец глубокому политическому кризису, восстановить доверие и предложить народу Грузии реальные перспективы – для возвращения на путь вступления в ЕС, но, прежде всего, для хорошего будущего для всех грузин" , – подчеркнула глава МИД Германии.

Ранее сообщалось, что Германия приостановила проекты для Грузии на 237 млн евро.