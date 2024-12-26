Туск: Орбан хвалит Путина во время удара по Украине на Рождество

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан называет Путина "честным партнером" Будапешта во время массированного ракетного обстрела Украины на Рождество. Об этом написал в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Укринформ.

"В канун Рождества Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. В то же время в рождественском интервью премьер-министр Орбан назвал Путина честным партнером венгров...", - написал Туск.

В этом сообщении он упомянул также объявленного в розыск за коррупционные преступления бывшего польского чиновника Марцина Романовского, которому Венгрия предоставила политическое убежище.

Напомним, в ночь на 25 декабря российские захватчики совершили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования. Кроме того, они атаковали беспилотниками, в частности типа Shahed. ракет, четыре управляемые авиационные ракеты и 54 дрона.

Варшава осудила решение Будапешта о предоставлении политического убежища бывшему заместителю министра юстиции Польши, депутату Сейма от "Права и Справедливости" (PiS) Марцину Романовскому, который обвиняется в уголовных преступлениях и недавно был объявлен в международный розыск.