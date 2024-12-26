Минобороны перенесло голосование за членов антикоррупционного совета из-за сбоев

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Минобороны заявило о технических сбоях и перенесло онлайн-голосование за членов Общественного антикоррупционного совета, сообщает Левый берег.

"Уважаемые граждане Украины! Министерство обороны Украины искренне приносит извинения за технические сбои, возникшие во время проведения рейтингового интернет-голосования за членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны. Причиной этому стали внутренние технические неполадки, в частности, нестабильная работа сайта и ошибки в аутентификации пользователей" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что для сохранения доверия к процессу и обеспечения полной прозрачности Министерство обороны Украины приняло решение:

Аннулировать результаты голосования.

Перенести голосование на 7 января 2025 года.

Голосование состоится в то же время: с 09:00 до 21:00.

"Мы принимаем все необходимые меры по устранению технических проблем и обеспечению стабильной работы системы на протяжении всего процесса голосования. Еще раз приносим извинения за неудобства и благодарим всех, кто пытался приобщиться к этому важному процессу. Мы ценим вашу активность, ваше доверие и готовность строить прозрачную систему вместе" , – сообщили в Минобороны.

Ведомство призвало граждан принять участие в голосовании.