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Россия может попытаться захватить часть Эстонии. Именно город Нарва, расположенный между Эстонией и Россией, может стать "местом начала Третьей мировой войны", сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Politico.

Как пишет издание, город Нарва, сжатый вдоль границы Эстонии с Россией, "был в центре усилий, чтобы противостоять постоянным провокациям со стороны Москвы" - от заглушки спутниковой навигации до похищенных пограничных демаркационных буев, пропаганды, дронов наблюдения и жужжания дирижаблей.

"Мы не намерены начинать Третью мировую войну, но мы видим постоянные попытки спровоцировать нас сделать что-то, что имело бы большее влияние", - сказал генеральный директор Управления полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерт Белицев.

Как пишут журналисты, беспокойство заключается в том, что "Кремль может разыграть ту же карту и попытаться захватить восточную Эстонию с ее большим населением этнических россиян".

"А затем заставить НАТО начать глобальную ответную войну. Отсутствие реакции покажет, что статья 5 НАТО по совместной обороне является бессмысленной", - описывает возможный план действий РФ Politico.

Кроме того, в подтверждение возможности такого плана, издание напоминает, что глава Кремля Владимир Путин даже предположил в 2022 году, вскоре после того, как РФ начала вторжение в Украину, что Нарва исторически является частью России.

Особенность региона

Около четверти населения Эстонии, как пишет издание, являются этническими россиянами. Большинство из них имеют эстонское гражданство, и большинство испытывает тесные связи с Эстонией.

Но Кремль в прошлом умеет использовать этнические отличия, чтобы претендовать на особую роль в защите российской диаспоры. Это было сделано в Грузии и Молдове, что стало поводом для вторжения РФ в Украину.

Добавим, что в мае руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик заявлял, что глава Кремля Владимир Путин уже готов к небольшой военной операции против страны НАТО. Это может быть Нарва или шведский остров.