Китай мог опробовать истребитель нового поколения – СМИ

В Китае в небе был замечен новый неизвестный самолет, очень напоминающий, как должны выглядеть новые истребители уже нового шестого поколения. На имеющихся кадрах он совершает полет вместе с китайским истребителем Chengdu J-20, который в Пекине называются представителем пятого поколения, сообщает Defense Express.

Название нового истребителя, его параметры, возможности и вообще на какой стадии находится проект – неизвестно. Но можно констатировать, что китайская разработка истребителя уже нового поколения по сравнению с J-20 уже летает. А учитывая, что у самолета не убрано шасси – это один из первых, если не вообще первый его полет.

BIG: China's next-generation (6th-gen) fighter jet made its first flight today. pic.twitter.com/ZryCr2baGA — Clash Report (@clashreport) December 26, 2024

Имеющиеся изображения показывают, что речь идет о достаточно большом по размеру двухдвигательном летательном аппарате, который построен по схеме бесхвостка и не имеет вертикального стабилизатора, или его размер не значителен, состоит ли он. Остальное связано с уменьшением заметности на РЛС.

Новый истребитель чуть больше Chengdu J-20 за счет большей площади крыла. Конечно, если оба самолета находились на одинаковой высоте.

В конце концов, если Китай уже действительно поднял в небо прототип истребителя уже шестого поколения, то тогда это означает, что он значительно опередил все существующие проекты таких машин на Западе. В частности, американский проект NGAD сейчас лишь на стадии формирования концепции, а его финансирование и судьба пока на паузе к решению Трампа.

В Европе наиболее продвинут проект Tempest, который ведет Великобритания, Италия и Япония. Как минимум, уже решены все основные бюрократические проблемы, но сама машина должна появиться в 2028 году, а ввод в эксплуатацию этого истребителя шестого поколения запланирован на 2035 год. И тем самым Tempest должен обогнать FCAS – аналогичный по существу проект, создаваемый Францией, Германией и Испанией, а с 2025 года еще и Бельгией.

Напомним, что шестое поколение истребителей – это исключительно условное понятие. И разные страны могут считать под ним разные летательные аппараты. Но в общем, если брать главное, считается, что истребитель шестого поколения должен соответствовать следующим критериям: опционная пилотируемость с использованием искусственного интеллекта, продвинутая малопамятность, эффективность при полете на всех скоростных режимах, дальнобойность вооружения и наличие "верных известных".

Но пока все напоминает то, что пока в США, Европе и Японии размышляют над тем, что хотят, решают бюрократические, финансовые и юридические вопросы – в Китае просто делают.