Большинство в Швеции, Дании и Британии против мира ценой территорий Украины

Жители стран Западной Европы разделились во мнениях относительно того, как они относятся к мирному урегулированию, которое оставило бы России контроль по крайней мере над некоторыми частями Украины, которые она незаконно захватила после вторжения в феврале 2022 года, как это, по сообщениям, может планировать избранный президент США Дональд Трамп, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса YouGov во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании, сообщает The Guardian.

Большинство в Швеции (57%), Дании (53%) и Великобритании (51%), а также значимое меньшинство (43%) в Испании заявили, что отнеслись бы к такому соглашению очень или скорее отрицательно, по сравнению с лишь 37% во Франции и 31% в Германии и Италии.

Непонятно, как может быть заключено любое соглашение по Украине. На прошлой неделе Путин подтвердил свои максималистские цели, включая российский контроль над Крымом и четырьмя оккупированными украинскими регионами, а также демилитаризацию Украины и вето на ее членство в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал разговоры Запада о мирном процессе как преждевременные, заявив, что Украина должна получить то, что ей нужно, чтобы остановить победу Путина.

Как сообщалось, 47% украинцев готовы поддержать вступление Украины в НАТО, если часть украинских территорий останется оккупированной РФ.

Также более половины граждан Польши впервые поддержали мнение, что война в Украине должна быть закончена, даже если ей придется отказаться от части своей территории или независимости.