Какие документы нужно обновить украинцам в Польше в 2025 году: список

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В 2025 году важно заранее проверить сроки действия документов. Заблаговременная подача заявок на их обновление поможет избежать лишних проблем и очередей, а также обеспечит беспрепятственное пребывание в Польше, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает InPoland.

Какие документы нужно обновить в 2025 году

В 2025 году украинцам, которые проживают или работают в Польше, необходимо следить за актуальностью своих документов. Несвоевременное обновление может вызвать трудности с легализацией пребывания, трудоустройством или получением социальных выплат.

Загранпаспорт

Одним из основных документов, который требует внимания, является загранпаспорт. Если срок его действия подходит к концу или документ был выдан более 10 лет назад, его необходимо обновить.

Это можно сделать в консульствах Украины в Польше, но стоит учитывать, что процесс может длиться до трех месяцев, а стоимость услуги варьируется от 370 до 600 злотых в зависимости от срочности.

Карта побыту (Karta pobytu)

Иностранцы, которые имеют карту побыту (временный или постоянный вид на жительство), должны позаботиться о ее обновлении не позднее, чем за 30 дней до завершения срока действия.

Для этого необходимо иметь действующий паспорт, документ, подтверждающий место жительства, например договор аренды, а также справку о доходах или трудоустройстве.

Временная защита (Status UKR)

Украинцам, которые получили статус временной защиты после начала войны в 2022 году, важно знать, что этот статус продлен до 30 сентября 2025 года. Дети, рожденные в этот период, автоматически получают такую же защиту.

Хотя обновление статуса осуществляется автоматически, накануне осени 2025 года стоит проверить действующие правила, чтобы избежать недоразумений.

PESEL (идентификационный номер)

Для тех, кто имеет идентификационный номер PESEL, важно следить за актуальностью своих данных. В случае изменения места жительства, семейного положения или других персональных данных необходимо обратиться в местное управление гмины или города. Процедура обычно является бесплатной.

Разрешение на работу (Zezwolenie na pracę)

Украинцы, которые работают в Польше на основе разрешения на работу, должны позаботиться о его своевременном обновлении. Этим обычно занимается работодатель, подавая заявку в воеводское управление перед завершением срока действия документа.

Страхование (NFZ или частное)

Страхование также требует внимания. Если вы пользуетесь государственным страхованием через Национальный фонд здоровья (NFZ), то обновление обычно осуществляется через работодателя. Для тех, кто имеет частное страхование, важно следить за условиями контракта и вовремя продлевать полис.

Водительское удостоверение

Для владельцев водительских удостоверений, срок действия которых подходит к концу, или тех, кто хочет заменить украинское удостоверение на польское, необходимо подать заявку в коммунальный отдел транспорта. Для этого понадобится PESEL и подтверждение места жительства.

Налоговые документы (NIP или PIT)

Украинцам, которые работают в Польше и подают налоговые декларации, следует проверить актуальность своих налоговых данных. В случае изменений, таких как новое место работы или изменение адреса проживания, необходимо подать соответствующую информацию в налоговую инспекцию. Это поможет избежать ошибок в расчетах льгот или возврата налогов.

Напомним, что Национальная налоговая администрация Польши усилит контроль за финансовыми операциями иностранцев, в частности украинцев. В случае выявления подозрительных транзакций или уклонения от уплаты налогов их счета могут заблокировать.