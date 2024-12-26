Экс-начальнику Одесского ТЦК Борисову будут просить арест без залога
Бывшему начальнику Одесского ТЦК Евгению Борисову должны избрать меру пресечения. Правоохранители будут просить для него арест без возможности внесения залога, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.
"Сторона обвинения будет просить у суда меру пресечения содержание под стражей без альтернативы внесения залога", - сказала она.
Сапьян напомнила, что бывший одесский военкомат Евгений Борисов находится в СИЗО с лета 2023 года. Обвинительный акт в отношении него подали в суд в этом году.
"Мы с вами понимаем, что экс-чиновник при его состоянии на сегодняшний день, при знакомствах, при том, что он находится длительное время в следственном изоляторе, его адвокаты делают все, чтобы уменьшить сумму залога, и он мог попасть на свободу и, как мы отмечали ранее, попытаться скрыться от следствия", - сказала советник ГБР.
Дело Борисова
Стоит отметить, что против Евгения Борисова открыто несколько уголовных дел. Весной 2023 года тогда еще начальника Одесского областного ТЦК и СП заподозрили в незаконном обогащении. У него и родственников обнаружили элитную недвижимость и автомобили.
После того, как дело стало резонансным, Борисова уволили. Летом того же года его задержали в Киеве и взяли под стражу.
Также против Борисова открыли дело о легализации незаконных доходов на 142 млн гривен.
Кроме того, Борисова обвиняют в подделке документов, согласно которым он якобы получил ранение во время службы. Это позволило ему выехать из Украины на отдых на курорты Сейшельских Островов и Испании. Это дело уже направили в суд.
Накануне экс-начальник Одесского ТЦК вышел из СИЗО, но его повторно задержали. Как отметило ГБР, после выхода из изолятора Борисов планировал выехать за границу.