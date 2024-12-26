Правительство Эстонии проведет экстренное заседание из-за повреждения трех кабелей связи

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Правительство Эстонии сегодня вечером проведет экстренное заседание из-за повреждения трех кабелей связи на дне Финского залива. Диверсии участились, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Postimees.

По данным газеты, два кабеля связи между Эстонией и Финляндией, принадлежащие группе Elisa, повреждены, а также поврежден один кабель связи, принадлежащий CITIC Telecom.

По заявлениям компаний, предоставляющих услуги связи по кабелям, перебои не оказывают заметного влияния на конечных пользователей, все услуги и связь между Эстонией и Финляндией работают.

Причина отключений на данный момент неизвестна. Владельцы кабелей занимаются ремонтными работами, при этом соответствующие органы также выясняют, что могло стать причиной неисправностей.

Внешние соединения Эстонии дублируются несколько раз, то есть в случае обрыва подводных кабелей можно использовать альтернативные действующие морские или сухопутные кабели, идущие в Латвию, чтобы обеспечить трансграничное подключение к Интернету и функционирование различных услуг.

Измерения, проведенные системными операторами Elering и Fingrid, показывают место повреждения эстонско-финского электросоединения EstLink 2 в подводной части соединения на финской стороне. Это оценка, основанная на измерениях кабеля. Физически место предполагаемой неисправности еще не обследовано.

Ранее сообщалось, что полиция Финляндии рассматривает причастность иностранного судна к разрыву кабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.

В частности, там были замечены два судна. Одно из них прошло примерно в то же время, когда случилось аварийное отключение Estlink 2.