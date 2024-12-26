Прокурорам и должностным лицам МСЭК сообщили о подозрении за незаконное получение инвалидности

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Руководителю и заместителю руководителя окружных прокуратур в разных областях страны сообщили о подозрениях из-за того, что они незаконно получили статус лиц с инвалидностью II группы. Один подозреваемый мошенническим путем завладел более 1 млн. грн. пенсионных выплат, а другой – более 400 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, сообщает Левый берег.

Чиновники МСЭК безосновательно установили прокурорам вторую группу инвалидности бессрочно. Они направили в органы Пенсионного фонда соответствующие акты, из-за чего и выплачивали пенсии.

Как отметили в ведомстве, об этом стало известно в ходе расследования уголовного производства по фактам неправомерного получения групп инвалидности должностными лицами прокуратуры разных уровней. Прокурорам сообщили о подозрении в мошенничестве (ч. 4 и ч. 5 ст. 190 УК Украины). Также должностным лицам медико-социальных экспертных комиссий сообщено о подозрении в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и отстранении их от занимаемых должностей.

Расследование злоупотреблений в системе медико-социальной экспертизы продолжается. Устанавливаются другие причастные к коррупционным схемам.

Также идет проверка решений МСЭК.

Кроме этого, завершено служебное расследование по возможным злоупотреблениям по получению групп инвалидности прокурорами, выводы которого были привлечены к материалам этого уголовного производства. В ходе его проведения из органов прокуратуры уволены 5 прокуроров, еще 7 – уволены с административных должностей.