"Укрзализныця" увеличивает количество вагонов на популярных маршрутах на праздники

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В предновогодний период "Укрзализныця" пополняет составы популярных среди украинцев поездов дополнительными вагонами, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" в Facebook.

Сколько вагонов и на каких маршрутах добавляет УЗ

В "Укрзализныце" рассказали, что для того, чтобы обеспечить спрос пассажиров на поездки в праздники, добавляют 52 вагона к поездам по всей стране.

Отмечается, что сразу 5 вагонов добавляют в состав поезда №79/80 сообщением "Львов - Киев - Днепр".

Кроме того, вагоны добавлены в состав поездов:

№81/82 "Киев - Ужгород"

№95/96 "Киев - Рахов"

№39/40 "Запорожье - Солотвино"

№127/128 "Запорожье - Львов"

№121/122 "Николаев - Киев" и ряда других

В УЗ отметили, что в целом это обеспечит около 4000 дополнительных мест в обоих направлениях (для пассажиров по всей стране).

"Кроме того, в этот период железная дорога обеспечивает пиковые перевозки и для организованных детских групп" , - добавили в акционерном обществе.

Уточняется, что до Нового года (включая 31 декабря) поездами воспользуется почти 7 тысяч пассажиров этой категории.

Как купить билеты УЗ

В целом купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.

В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.

В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд. В веб-версии сервиса доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис".

Сначала новый сайт "Укрзализныци" был запущен в бета-режиме, поэтому переход со старого сайта осуществлялся постепенно - для комфорта всех пользователей. 2 октября в УЗ сообщили, что старый сайт "был закрыт навсегда". И теперь билеты на рейсы "Укрзализныци" можно приобрести на новом ресурсе.

Кроме того, УЗ запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве онлайн - через чат-боты в Viber и Telegram.

Недавно стало известно о запуске в приложении "Армия+" новой программы "Плюсы". Она, в частности, предлагает специальный резерв билетов "Укрзализныци" для военных.