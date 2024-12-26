В РФ в 2024 году ввезли почти 30 самолетов в обход санкций – СМИ

В Россию продолжают поставлять самолеты иностранного производства вопреки санкциям США и ЕС. С начала 2024 года в страну было ввезено как минимум 28 воздушных судов, среди которых как самолеты малой авиации, так и большие пассажирские лайнеры. Это следует из закрытых данных таможенной статистики, с которыми ознакомилось издание "Верстка", сообщает The Moscow Times.

Чаще всего запрещенные для продажи России самолеты ввозили через Турцию (11 раз), три борта поставили через Оман, два — через Объединенные Арабские Эмираты и столько же через Германию. Также среди стран-посредников оказались Сербия, Швеция, Казахстан, Китай и Монголия. Ирландия, Кипр и Кыргызстан были указаны в таможенных декларациях только в виде кода.

Из 28 самолетов несколько были пассажирскими Bombardier, Airbus, ATR 42-500 и Hawker 800 XP. Один из самолетов Bombardier стоимостью около $45,5 млн был ввезен на имя Дениса Краснопольского — гендиректора акционерного общества "Инпромактив", занимающегося производством летательных аппаратов. Также Bombardier стоимостью от $24,5 до $32,8 млн был ввезен авиакомпанией "Меридиан" из ОАЭ и затем совершал пассажирские рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Тегераном, Баку, Астаной и др.

Еще один Bombardier стоимостью около 16 млн евро был доставлен авиакомпании Skylight из столицы Кыргызстана Бишкека и выполняет рейсы в Китай, Турцию, Дубай и на Мальдивы. Французский Airbus A319-111 стоимостью около $35 млн, купленный "Авророй" через Литву, выполняет перелеты по Дальнему Востоку. Кроме того, один пассажирский самолет Boeing 737-800 приобрела якутская авиакомпания "Алроса" для рейсов в Москву, Петербург, Новосибирск и Благовещенск.

Согласно таможенным документам, девять самолетов были ввезены компанией «Современные технологии» 52-летнего бизнесмена Евгения Кабанова. Он же является основателем турецкой компании Edermont LTD и кыргызстанской «Эдермонт Памир», через которые самолеты поставляются в Россию. В частности, компании Кабанова помогли импортировать самолеты Cessna, Aero Commander 680V, предназначенные для гражданской авиации, а также американский самолет Piper PA-28RT-201T.

При этом связанная с Кабановым компания открыто рекламировала ввоз самолетов в обход санкций. В телеграм-чате SAON ("Сообщество летающих людей") Кабанов описывал схему доставки иностранных самолетов в Россию. По его словам, перегнать воздушное судно можно "своим ходом" или перевезти сушей или морем. Если воспользоваться услугами пилота-перегонщика, то самолет будет доставлен к "месту базирования", где он пройдет российскую регистрацию, получит сертификат летной годности и будет готов к использованию, отмечал Кабанов.

Второй вариант — перевозка сушей или морем — предполагает разборку самолета на запчасти, погрузку в контейнер и отправку в "промежуточный пункт назначения". После таможенного оформления самолет направляется в "пункт назначения", где еще раз проходит таможню, а затем на "месте базирования" его собирают и получают необходимые документы. Заинтересованным пользователям Кабанов обещал "охотно предоставить расчет с точностью +/- пара тысяч долларов".

США и ЕС ввели санкции против авиационной отрасли России в первые дни после полномасштабного вторжения в Украину. В частности, в страну запрещено поставлять самолеты иностранного производства и запчасти к ним, а также ремонтировать и обслуживать принадлежащие России авиационные транспортные средства за рубежом.