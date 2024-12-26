В РФ ограничили работу московских аэропортов из-за угрозы дронов

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

В ряде российских аэропортов ввели ограничения в четверг, 26 декабря. В основном закрыли московские аэропорты.﻿ Об этом сообщают на росСМИ, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Росавиация" сообщила, что временные ограничения ввели в московских аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковский", а также в аэропорту Калуги.

Указанные аэропорты не принимают и не отправляют рейсы.

Российские СМИ пишут о воздушной угрозе. Также в сети отмечают, что в аэропортах якобы ввели план "Ковер" из-за угрозы дронов.

Добавим, что план "Ковер" объявляют в случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано нарушение воздушного пространства РФ.