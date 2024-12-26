На Николаещине коллаборанта, сдававшего проукраинских жителей, осудили на 11 лет – СБУ

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Реальный срок заключения получил приспешник РФ, сотрудничавший с рашистами во время боев за Николаев, говорится в сообщении СБУ, сообщает Левый берег.

Фигурантом является 25-летний житель Николаевской области, который после захвата Снигиревского района поддержал захватчиков и добровольно согласился дежурить на российских блокпостах. Там он получил автоматическое оружие и задачи от врага: выявлять украинских патриотов, пытавшихся вывезти свои семьи на подконтрольную Украине территорию нашего государства.

По инструкции окупантов фигурант останавливал гражданские автомобили и, угрожая оружием, заставлял водителя и пассажиров выходить из транспортного средства. Затем злоумышленник под видом проверки отбирал у людей все документы, мобильные телефоны, деньги, ключи от авто и другие вещи. У большинства потерпевших это имущество тут же "конфисковали".

После этого предатель наводил автомат на людей и пытался заставить их остаться на оккупированной тогда территории Николаевщины и сотрудничать с рашистами. Большую часть потерпевших просто разворачивали назад, но возвращались они уже без своего имущества.

Во время освобождения райцентра Силами обороны Украины оккупанты покинули своего приспешника на территории общины, когда бежали на левобережье Херсонщины. Чтобы избежать наказания, вражеский пособник пытался быть "незаметным" и постоянно менял адреса временного проживания в регионе.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в съемной квартире.

По материалам следователей Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и назначил ему 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества.