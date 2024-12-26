Беспилотники атаковали станцию по перекачке нефти в Брянской области РФ – Shot

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

В соцсетях сообщают об атаке ударных беспилотников, которые накануне пытались атаковать брянскую НПС "Десна" "Транснефть – Дружба" в России. Об этом сообщает Телеграмм-канал Shot, сообщает Укринформ.

По данным медиаресурса, четыре аппарата были уничтожены российскими силами ПВО, из одного уцелевшего извлекли взрывчатку и уничтожили.

"По нашим данным, накануне во время атаки на территории НПС «Десна» на подлете была уничтожена стая беспилотников ВСУ, которые несли в себе взрывчатку весом до 3 кг. Два из сбитых упали на территорию, из одного вытащили взрывчатку и уничтожили за пределами НПС. Повреждения получили две трансформаторные подстанции: корпус и выбитое стекло. Пострадавших, по нашей информации, нет" , – говорится в сообщении.

Отмечается также, что в близлежащем населенном пункте – с. Десна Выгоницкого района Брянской области РФ - осколками поврежден один частный автомобиль "Лада-Гранта", в одной из квартир повреждено окно.