Экс-руководителя одесского "Удара" отправили под стражу с правом залога
Адвокату, который обещал предпринимателю помочь с арендой земли в киевском парке "Наталка", избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога, сообщает Левый берег.
"По ходатайству следователей СБУ и прокуроров, задержанному при получении 900 тыс. долларов США за решение земельного вопроса со столичными чиновниками, Соломенским районным судом города Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 37 млн гривен", – говорится в сообщении.
По данным следствия, адвокат из Одесчины сообщил столичному предпринимателю, что у него "связи" в Киевском горсовете, и он сможет помочь с выделением в аренду земельного участка 0,5 га в парке "Наталка" сроком на 25 лет.
Решение этого вопроса он оценил в 1 млн. долларов США.
Суханова задержали сразу после получения от директора общества 900 тыс. долларов США.
В прокуратуре не называют фамилию подозреваемого, но из открытых источников понятно, что задержанный - руководитель одесской областной ячейки партии "Удар" Александр Суханов. В тот же день, 25 декабря, партия лишила Суханова членства.
"История неприятна. И партия уже исключила этого человека из своих рядов. Уверен, что этот персонаж должен понести ответственность по закону!", - написал в фейсбуке заместитель председателя и член политсовета партии Владимир Бондаренко.