Экс-руководителя одесского "Удара" отправили под стражу с правом залога

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Адвокату, который обещал предпринимателю помочь с арендой земли в киевском парке "Наталка", избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога, сообщает Левый берег.

"По ходатайству следователей СБУ и прокуроров, задержанному при получении 900 тыс. долларов США за решение земельного вопроса со столичными чиновниками, Соломенским районным судом города Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в 37 млн гривен" , – говорится в сообщении.

По данным следствия, адвокат из Одесчины сообщил столичному предпринимателю, что у него "связи" в Киевском горсовете, и он сможет помочь с выделением в аренду земельного участка 0,5 га в парке "Наталка" сроком на 25 лет.

Решение этого вопроса он оценил в 1 млн. долларов США.

Суханова задержали сразу после получения от директора общества 900 тыс. долларов США.

В прокуратуре не называют фамилию подозреваемого, но из открытых источников понятно, что задержанный - руководитель одесской областной ячейки партии "Удар" Александр Суханов. В тот же день, 25 декабря, партия лишила Суханова членства.