Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

НАТО призывает провести полное расследование катастрофы рейса самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines), сообщает Европейская правда.

Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла.

Она выразила соболезнования в связи с катастрофой и призвала к полному расследованию.

"Наши мысли и молитвы с семьями и жертвами авиакатастрофы рейса Azerbaijan Airlines J28243. Мы желаем пострадавшим в авиакатастрофе скорейшего выздоровления и призываем к полному расследованию", – написала Далхалла в социальной сети Х (Twitter).

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана). Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек.

Предприятие "КазАэроНавигация" официально заявило, что авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления.

По данным российских источников, в то время, когда самолет "Азербайджанских авиалиний" пролетал над территорией Чечни, российские силы ПВО активно пытались сбить украинские беспилотники над Грозным.

26 декабря в правительстве Азербайджана неофициально сообщили, что самолет "Азербайджанских авиалиний" над территорией Чечни сбила российская ракета, которая целилась в беспилотники над Грозным.