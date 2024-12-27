WP: Трамп требует от Европы увеличить помощь Украине

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Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается переложить на страны Европы оказание военной помощи Украине. Вместо этого он планирует сократить эту помощь со стороны США.﻿ Об этом сообщает The Washington Post, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Издание напомнило, что нынешний праздничный сезон является третьим подряд с начала вторжения России в Украину. И предполагает, что обещание Трампа провести переговоры о прекращении войны, "заставляет многих сомневаться в том, что будет четвертый".

"Трамп уже давит на европейские страны, чтобы те увеличили помощь Украине. В то же время, он сигнализирует, что помощь в сфере безопасности со стороны США, как крупнейшего сторонника Украины, - уменьшится" , - говорится в публикации.

В WP также напомнили, что Трамп до сих пор не раскрыл подробностей того, как он планирует заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров, а украинская и российская делегации не встречались с первых месяцев войны в 2022 году.

Позиция Трампа относительно войны в Украине

В ходе предвыборной кампании и после избрания в начале ноября президентом США, Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности закончить войну России против Украины в максимально сжатые сроки.

В частности, политик обещает провести переговоры о мире с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме этого, Трамп неоднократно заявлял, что после вступления в должность президента, Украина не будет получать от США настолько много помоши, как получала во времена администрации Джо Байдена.

По данным издания Financial Times, новоизбранный глава Белого дома планирует продолжать поставлять оружие Украине, чтобы обеспечить "мир через силу".