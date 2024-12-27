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DeepState: Оккупанты захватили село Украинка в Донецкой области

DeepState: Оккупанты захватили село Украинка в Донецкой области
Фото: wikimedia.org

По данным аналитиков DeepState, россияне оккупировали село Украинка в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

"Враг оккупировал Украинку, а также продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Сонцовки", – говорится в сообщении.

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Карта: DeepState

Напомним, DeepState 17 декабря сообщал, что россияне оккупировали Ганновку в Донецкой области и продвинулись возле 9 населенных пунктов.

Уже на следующий день аналитики сообщили о захвате оккупантами села Сонцовка.

19 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Трудовое Донецкой области.

25 декабря россияне в Донецкой области оккупировали еще два населенных пункта – Сторожевое и Новооленевку.

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