Разведка Южной Кореи: ВСУ взяли в плен солдата КНДР в Курской области

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Разведка Южной Кореи подтвердила данные о взятии украинскими военными в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. Накануне вечером соответствующая информация о захвате бойца КНДР в плен появилась на украинских медиаресурсах, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Крупнейшее южнокорейское информационное агентство распространило в пятницу, 27 декабря, заявление разведки Республики Корея с подтверждением, что раненый северокорейский солдат был захвачен живым

"Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны (мы) подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планы тщательно изучить дальнейшее развитие событий" , - говорится в коротком релизе Национальной разведывательной службы, которое цитирует Yonhap.

Информация о взятии в плен первого солдата КНДР

Накануне вечером, 26 декабря, в сети были обнародованы сообщения с фотографией о том, что воины Сил специальных операций (ССО) ВСУ, вероятно, взяли в плен первого солдата КНДР, которого отправили воевать на стороне России.

Об этом, в частности, в четверг писал Telegram-канал "the_warshal18", в также издание "Милитарный". Также были обнародованы соответствующие фото.

Судя по сообщениям в Telegram-канале, этот северокорейский "вояка", судя по всему, получил ранения. Между тем детальных данных относительно его состояния не были уточнены.

"Группа ССО провела операцию по уничтожению врага на Курском направлении. Кроме успешного выполнения задачи, также не обошлось без трофеев: пленные, в том числе и наемник из Кореи, а также БТР, оснащенный противокумулятивной защитой" , - говорится в материале украинских СМИ.

Стоит отметить, перед тем не было данных о взятии в плен военнослужащих КНДР, которые помогают России воевать против Украины. Поэтому, в случае подтверждения информации, этот случай можно назвать первым пополнением "обменного фонда" северокорейскими солдатами.

Войска КНДР воюют на стороне РФ против Украины

По данным официальных лиц Южной Кореи, сейчас в Россию было направлено около 11 тысяч северокорейских военных. Определенную часть из них после тренировки и подготовки направили в Курскую область, чтобы участвовали в составе росармии в боях против Сил обороны Украины.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армии КНДР уже понесла потери в более 3 тысяч солдат в Курской области.