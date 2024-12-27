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Разведка Южной Кореи: ВСУ взяли в плен солдата КНДР в Курской области

Разведка Южной Кореи: ВСУ взяли в плен солдата КНДР в Курской области
Фото: t.me/the_warshal18

Разведка Южной Кореи подтвердила данные о взятии украинскими военными в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. Накануне вечером соответствующая информация о захвате бойца КНДР в плен появилась на украинских медиаресурсах, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Крупнейшее южнокорейское информационное агентство распространило в пятницу, 27 декабря, заявление разведки Республики Корея с подтверждением, что раненый северокорейский солдат был захвачен живым

"Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны (мы) подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планы тщательно изучить дальнейшее развитие событий", - говорится в коротком релизе Национальной разведывательной службы, которое цитирует Yonhap.

Информация о взятии в плен первого солдата КНДР

Накануне вечером, 26 декабря, в сети были обнародованы сообщения с фотографией о том, что воины Сил специальных операций (ССО) ВСУ, вероятно, взяли в плен первого солдата КНДР, которого отправили воевать на стороне России.

Об этом, в частности, в четверг писал Telegram-канал "the_warshal18", в также издание "Милитарный". Также были обнародованы соответствующие фото.

Судя по сообщениям в Telegram-канале, этот северокорейский "вояка", судя по всему, получил ранения. Между тем детальных данных относительно его состояния не были уточнены.

ВСУ взяли в плен солдата КНДР в Курской области, - разведка Южной Кореи
"Группа ССО провела операцию по уничтожению врага на Курском направлении. Кроме успешного выполнения задачи, также не обошлось без трофеев: пленные, в том числе и наемник из Кореи, а также БТР, оснащенный противокумулятивной защитой", - говорится в материале украинских СМИ.

Стоит отметить, перед тем не было данных о взятии в плен военнослужащих КНДР, которые помогают России воевать против Украины. Поэтому, в случае подтверждения информации, этот случай можно назвать первым пополнением "обменного фонда" северокорейскими солдатами.

Войска КНДР воюют на стороне РФ против Украины

По данным официальных лиц Южной Кореи, сейчас в Россию было направлено около 11 тысяч северокорейских военных. Определенную часть из них после тренировки и подготовки направили в Курскую область, чтобы участвовали в составе росармии в боях против Сил обороны Украины.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армии КНДР уже понесла потери в более 3 тысяч солдат в Курской области.

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