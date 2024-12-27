Ряд российских аэропортов закрыли из-за угрозы беспилотников

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Несколько российских аэропортов утром 27 декабря приостановили работу, введя план "Ковер".﻿﻿ Об этом пишут ТАСС со ссылкой на Росавиацию и Baza, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что план "Ковер" ввели в аэропортах Сочи, Казани, Астрахани.

В сообщении Росавиации говорится о том, что ограничения в работе аэропортов введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Российские паблики сообщают, что план "Ковер" был введен якобы из-за угрозы беспилотников.