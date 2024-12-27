Курс валют НБУ на 27 декабря

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 27 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 26 декабря, снизился на 2 коп до 41.8447 за 1 доллар.

Евро подешевел на до 43.5122 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 52.3896 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 46.4760 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.2020 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.844 700 EUR Евро 43.512 200 GBP Фунт стерлингов 52.389 600 CHF Швейцарский франк 46.476 000 PLN Польский злотый 10.202 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.