Курс валют НБУ на 27 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 27 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 26 декабря, снизился на 2 коп до 41.8447 за 1 доллар.
Евро подешевел на до 43.5122 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 52.3896 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 46.4760 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 10.2020 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.844700
|EUR
|Евро
|43.512200
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.389600
|CHF
|Швейцарский франк
|46.476000
|PLN
|Польский злотый
|10.202000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.