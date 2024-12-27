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Курс валют НБУ на 27 декабря

Курс валют НБУ на 27 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 27 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 26 декабря, снизился на 2 коп до 41.8447 за 1 доллар.

Евро подешевел на до 43.5122 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 52.3896 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 46.4760 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.2020 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.844700 --0.0176
EUR Евро 43.512200 --0.0037
GBP Фунт стерлингов 52.389600 --0.0178
CHF Швейцарский франк 46.476000 +0.0036
PLN Польский злотый 10.202000 +0.0232

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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