В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

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Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1650 российских захватчиков. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 14 танков, 18 ББМ, 22 артсистемы и 1 средство ПВО врага, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook-страница Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.24 ориентировочно составили: