В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1650 российских захватчиков. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 14 танков, 18 ББМ, 22 артсистемы и 1 средство ПВО врага, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Facebook-страница Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 782510 (+1650) человек ликвидировано;
- танков - 9644 (+14) ед.;
- боевых бронированных машин - 19951 (+18) ед.;
- артиллерийских систем - 21379 (+22) ед.;
- РСЗО - 1256 ед.;
- средства ПВО - 1032 (+1) ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20999 (+28) ед.;
- крылатые ракеты - 3003 ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 32262 (+82) ед.;
- специальная техника - 3668 (+1) ед.