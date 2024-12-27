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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Facebook

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1650 российских захватчиков. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 14 танков, 18 ББМ, 22 артсистемы и 1 средство ПВО врага, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook-страница Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 782510 (+1650) человек ликвидировано;
  • танков - 9644 (+14) ед.;
  • боевых бронированных машин - 19951 (+18) ед.;
  • артиллерийских систем - 21379 (+22) ед.;
  • РСЗО - 1256 ед.;
  • средства ПВО - 1032 (+1) ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20999 (+28) ед.;
  • крылатые ракеты - 3003 ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32262 (+82) ед.;
  • специальная техника - 3668 (+1) ед.

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