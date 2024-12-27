ISW: Российские войска, вероятно, оккупировали Курахово

Российские войска, вероятно, оккупировали город Курахово в Донецкой области. Но вражеским войскам может быть сложно продвигаться дальше на запад от этого населенного пункта. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В отчете отмечается, что россияне, вероятно, захватили город Курахово в Донецкой области. Обнародованные 24 и 25 декабря геолокационные кадры демонстрируют, что россияне недавно продвинулись в западной части города и к ветрозащитной полосе к юго-западу от населенного пункта.

По оценкам ISW, российские войска, вероятно, продвинулись к административным границам и захватили этот населенный пункт, а также поля к югу от города и к северу от села Дальнее.

Российские военные блогеры утверждают, что подразделения российской 5-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия (ОВА), бывший 1-й армейский корпус "Донецкой Народной Республики", АК "ДНР") подняли флаг над западной частью Курахово. В то же время, подразделения 110-й и 114-й мотострелковых бригад 51-й ЗВА, а также 20 и 150 мотострелковых дивизий (обе - 8-я АК, Южный военный округ, ЮВО), ведут наступление вдоль северного и южного флангов Курахово.

Российские источники обнародовали противоречивые заявления о масштабах продвижения россиян в Курахово. Так, некоторые военные блогеры утверждают, что россияне продвинулись за пределы города в направлении села Дачное (к западу от Курахово). В то же время, другие утверждают, что российские войска безуспешно атакуют Кураховскую тепловую электростанцию (ТЭС) к западу от города - которая, по оценкам ISW, расположена за пределами административных границ Курахово.

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" признала, что Силы обороны недавно потеряли неопределенные позиции в направлении Курахово.

Карта: ISW

Существенные потери﻿

В Институте изучения войны подсчитали, что армия РФ потратила более двух месяцев на захват Курахово площадью 7,3 квадратных километра - россияне активизировали наступательные операции для захвата населенного пункта в середине октября 2024 года.

В ISW сослались на геолокационные видеозаписи, которые подтверждают, что российские войска впервые продвинулись к городу в конце октября 2024 года. По данным Института, в последние месяцы российские военные сосредоточили от 35 тысяч до 36 тысяч военнослужащих в направлении Курахово, чтобы захватить населенный пункт и ликвидировать позиции ВСУ к северу и югу от него.

"Войска РФ, вероятно, понесли существенные потери в течение этого периода усиленных наступательных операций. В течение последних двух месяцев российские войска также провели большое количество бронетанковых атак в Курахово и возле него и, вероятно, понесли значительные потери бронетехники при попытках захватить населенный пункт" , - говорится в отчете.

Нелегкие перспективы продвижения РФ

Аналитики ISW убеждены, что российским войскам может быть сложно быстро продвинуться дальше на запад от Курахово вдоль трассы N15 Курахово-Покровское. Это произойдет в случае, если Силы обороны решат обороняться на Кураховской ТЭС, а россияне не смогут обойти украинские позиции на ТЭС возле Дачного или Улаклов с фланга.

Российские военные блогеры утверждают, что ВСУ сохраняют присутствие в районе Кураховской ТЭС к западу от населенного пункта вдоль трассы N15.

"Российские войска могут попытаться продвинуться дальше на запад вдоль трассы N15 от Курахово, если решат провести лобовую атаку через район Кураховской теплоэлектростанции и если Силы обороны задействуют достаточное количество живой силы и техники для обороны в этом районе" , - говорится в отчете.

Российские войска могут попытаться обойти ТЭС, продвигаясь дальше на юг от шоссе по полям на запад и северо-запад от Дальнего (южнее Курахово) в направлении Улаклов (западнее Курахово).

В Институте изучения войны не исключают, что россияне также могут попытаться продвинуться на юг от села Старые Терны (к северо-западу от Курахово и на северо-западном берегу Кураховского водохранилища) до Дачного (к западу от Курахово), чтобы обойти украинские позиции на ТЭС с фланга.

Российские войска также могут попытаться продвинуться на север от Зеленовки (на юго-запад от Курахово) в направлении Улаклов. Это поставит под угрозу способность Сил обороны обеспечивать позиции на теплоэлектростанции и усложнить возможный будущий отход украинских войск со станции и позиций на полях к югу от Дачного.

Какие соединения атакуют Курахово

Основными силами, участвовавшими в захвате Курахово, были подразделения 51-й отдельной гвардейской механизированной бригады (ОМБр), на фоне продолжающихся усилий по централизации и формализации подразделений этого соединения в составе российских вооруженных сил.

Элементы 5-й и 110-й мотострелковых бригад 51-го армейского корпуса (АК) участвовали в большинстве тактически значимых наступательных операций в Курахово с середины октября 2024 года и были задействованы в наступательных операциях к западу от Донецка, ведь Россия активизировала свою деятельность в этом районе как минимум летом 2024 года.

Кроме того, отмечают в ISW, в Курахово также действуют подразделения 150-й мотострелковой дивизии. Вероятно они осуществляют надзор за операциями бригад в населенном пункте и будущими наступательными операциями к западу от него.