Судьи и полицейские массово приватизируют служебное жилье в элитных ЖК – расследование

Целый ряд судей и полицейских за последние годы получили и приватизировали служебные квартиры в киевских новостройках, предоставленных им государством в пользование. Часть из них перед этим "прятала" уже приобретенное ранее личное жилье, вероятно, чтобы обосновать потребность в служебном, сообщает Бигус.инфо.

Получение служебного жилья в Украине целым рядом должностных лиц – давняя практика. Комнаты и квартиры, предоставляются, например, работникам судов, СБУ, ГУР, полицейским, спасателям, коммунальщикам, нуждающимся в жилье. Не менее древняя практика, по которой со временем эти служебные квартиры новые жильцы приватизируют (бывали и случаи, когда чиновник получал служебное жилье, приватизировал его, продавал и становился в очередь за следующим служебным). И несмотря на то, что сама по себе и раздача, и приватизация служебного жилья законны, этой возможностью очень часто почему-то пользуются не те служащие, которые действительно в этом нуждаются.

Так, например, бывшая судья Шестого апелляционного административного суда Людмила Губская в 2019 году получила в пользование трехкомнатную служебную квартиру в ЖК Комфорт Таун. Стоимость такой ныне – не менее 115 тысяч долларов. Уже в 2023 году она ее приватизировала и через несколько месяцев уволилась.

При этом семья судьи явно не из нуждающихся в такой помощи от государства. В 2022 году Губская стала владелицей двухкомнатной квартиры и паркоместа в новом жилом комплексе в Черкассах. Там также приобрел еще одно двухкомнатное помещение ее сын Руслан Губский. Невестка же купила еще две однокомнатные квартиры в том же ЖК "Комфорт Таун" в Киеве. В общей сложности судья с семьей за время пользования служебным жильем скупились недвижимостью и авто примерно на четыреста тысяч долларов.

В комментарии журналистам судья отметила, что ушла в отставку и планирует проживать в Черкассах. Поэтому служебная квартира после приватизации стала уже ненужной.

Квартиру в Комфорт Тауне также приватизировала и Юлия Войтковская, бывшая секретарь судебного заседания в Шестом апелляционном административном суде. На момент получения служебного жилья ни у нее, ни у ее дочери собственного жилья в Киеве не было. В 2022-м 18-летняя дочь Войтковской Анна Косенко приобрела большую новую квартиру в ЖК Русановская Гавань. Но ни Войтковская, ни Косенко в ней не проживали, потому что ею сразу стал пользоваться судья Евгений Мизенцев, помощницей которого и работала Юлия Войтковская.

Судья Хозяйственного суда города Киева Юрий Пидченко получил от государства и почти сразу приватизировал трехкомнатную квартиру в жилом комплексе "Моторный". Впрочем, еще до начала пользования служебным жильем его жена Инна Пидченко приобрела собственную квартиру в Киеве, которая загадочно исчезла из деклараций судьи именно перед получением служебной. Журналисты установили, что жена судьи просто переписала свое жилье на мать. У нее же, кроме этого "подарка" от дочери, в 2021 появилась еще одна квартира - в дорогом ЖК "Дельмар" на Печерске. Квартиры такой же площади в зависимости от ремонта сейчас стоят от 170 до 250 тысяч долларов.

Жилье от государства получают и правоохранители. Так, например, Сергей Бойчук, глава департамента обеспечения деятельности министра внутренних дел, в 2023 году приватизировал служебную квартиру в ЖК "Хрустальные источники". При этом в своих декларациях за предыдущие годы он указывал, что еще с 2014 года владел двухкомнатной квартирой на Позняках. Перед тем, как полицейский стал пользоваться служебным жильем, собственная квартира из его деклараций исчезла. Как пояснил Бойчук, сейчас она принадлежит его матери:

"Дело в том, что у нас во время полномасштабного вторжения там, где родители проживали, произошло выселение, поэтому мне нужно было где-то родителей пристроить. Они проживали в Николаеве, Николаевской области".

Правда, эта версия не выдерживает никакой критики, ведь полномасштабное вторжение началось в феврале 2022 года, а квартиру на мать Бойчук переписал еще в 2020 году. Зато в 2021-м, вероятно из-за отсутствия собственного жилья, Бойчук и получил служебную квартиру, которую в дальнейшем и приватизировал.

Еще две служебные квартиры в ЖК "Славутич" получили близкие к главе Нацполиции Ивану Выгивскому правоохранители Дмитрий Соколов и Артем Родыгин. Оба в последние годы меняли места работы в зависимости от переназначений Выговского и получили должности в Киеве. Эта близость могла повлиять на скорость и "качество" получения служебного жилья - "Славутич" является самым дорогим ЖК в нашем перечне и одним из самых дорогих комплексов, где в Киеве вообще есть служебные квартиры.

Дмитрий Соколов, глава одного из департаментов НПУ, начал пользоваться трехкомнатной квартирой в 2022-м и уже через два года ее приватизировал. В этот период его семья активно покупала недвижимость под Киевом. В частности, у матери полицейского в 2022 году появилась квартира на 70 квадратных метров в одном из жилых комплексов в Софиевской Борщаговке. Еще одну квартиру в этом ЖК в 2024 году приобрела и теща Соколова.

Артём Родыгин, заместитель начальника ГУНП в Киеве, получил четырехкомнатную квартиру в этом же жилом комплексе. Она еще не приватизирована, однако уже исключена из перечня служебных – это основной шаг к приватизации квартиры.