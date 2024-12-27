США будут первой экономикой мира еще 15 лет – прогноз

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Соединенные Штаты останутся крупнейшей экономикой мира, по меньшей мере, еще на 15 лет, прогнозирует британское исследовательское агентство Центр исследований экономики и бизнеса CEBR, сообщает Голос Америки.

Экономисты связывают оптимистические прогнозы для США с ожидаемым воплощением программы правительственных расходов, что будет стимулировать экономический рост, а также с тем, что вторая экономика мира – Китай – столкнулась с собственными проблемами, замедляющими ее развитие.

Украина, которая в рейтинге CEBR находится на 58-м месте среди экономик мира, за следующие 15 лет несколько улучшит свою позицию – до 27-го в 2039-м, прогнозируют аналитики.

С 2025 по 2029 годы украинская экономика будет расти не 4,1% ежегодно, говорится в прогнозе. С 2030 по 2039 год аналитики прогнозируют замедление ежегодного роста до среднего значения 3,7%.

В 2024 году украинская экономика покажет рост на 4%, сообщило Министерство экономики Украины. Вице-премьер-министр и министерша экономики Украины Юлия Свириденко отметила вклад в рост экономики программы "Сделано в Украине".