В Южной Корее объявили еще один импичмент - исполняющему обязанности президента

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Парламент Южной Кореи поддержал импичмент исполняющему обязанности президента. Эту должность занимал действующий премьер-министр страны Хан Док Су.﻿ Об этом сообщает Yonhap, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала в пятницу, 27 декабря, за импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су. Он пробыл на этом посту около двух недель после того, как президенту Юн Сок Йолю объявили импичмент из-за введения военного положения.

Предложение об импичменте Хану было принято единогласно 192 голосами.

Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи инициировала импичмент Хану после того, как он отказался назначить дополнительных судей в Конституционный суд, который будет выносить решение по делу об импичменте предыдущего президента.

Оппозиционеры также заявляют, что причинами импичмента Хану было его участие во введении военного положения в стране и отказ обнародовать два законопроекта специального прокурора, направленные против Юн Сок Йоля и первой леди.

Отмечается, что теперь министр финансов Чхве Сан Мок будет исполнять обязанности президента.

Политический кризис в Южной Корее

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил военное положение в стране. Причинами этого была не военная угроза, а внутриполитическая ситуация.

Позже он отменил военное положение, но это стало началом политического кризиса. Правоохранители начали расследование против президента. Парламент проголосовал за импичмент Юн Сок Йолю. Теперь Конституционный суд страны начинает рассмотрение импичмента президенту.

Временно страну возглавил премьер-министр, но, как известно, ему тоже объявили импичмент.