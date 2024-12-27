Зеленский: Украина отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки
500 тонн украинской пшеничной муки уже по пути в Сирию в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины" в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП). Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.
"Как и обещали, мы поддерживаем сирийский народ в трудное для него время. 500 тонн украинской пшеничной муки уже на пути в Сирию в рамках нашей гуманитарной программы "Зерно из Украины" в сотрудничестве с ВПП", - рассказал Зеленский.
По его словам, запланировано, что в течение следующих недель муку получат 33 250 семей или 167 000 человек. Каждый сверток весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца.
Президент пожелал Сирии и ее народу безопасности, стабильности и обновления.
"Мы знаем истинную ценность этих вещей", – заметил глава Украинского государства.