Зеленский: Украина отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки

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500 тонн украинской пшеничной муки уже по пути в Сирию в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины" в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП). Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

"Как и обещали, мы поддерживаем сирийский народ в трудное для него время. 500 тонн украинской пшеничной муки уже на пути в Сирию в рамках нашей гуманитарной программы "Зерно из Украины" в сотрудничестве с ВПП" , - рассказал Зеленский.

По его словам, запланировано, что в течение следующих недель муку получат 33 250 семей или 167 000 человек. Каждый сверток весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца.