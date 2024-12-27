Синоптик дала прогноз на выходные и на Новый год

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Выходные, 28-29 декабря, в Украине пройдут под влиянием антициклона. Что касается Нового года, то снег вероятен лишь в нескольких регионах, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит прогноз синоптика Наталки Диденко.

Погода на выходных 28-29 декабря в Украине

Завершающие выходные 2024 года будут синоптически спокойными, существенных осадков не предвидится, разве что облачная туманная погода местами организует морось.

"Поскольку над Украиной синоптическую ситуацию 28-29 декабря будет определять антициклон, то и даже ветра какого-то выразительного не будет, небольшой, максимум умеренный. Температура воздуха как "приклеилась" к нулю и небольшим "плюсам", так и будет держаться" , - рассказала синоптик.

В частности, по данным Диденко, в Украине в течение субботы-воскресенья ожидается 0...+4 градусов, разве что ночью 28 декабря в восточной части, а 29 декабря и на западе 0...-3 градусов.

Погода на выходных в Киеве

В Киеве завершающие выходные года будут теплыми, облачными и маловетреными.

"В ночные часы ожидается около нуля, днем 0...+2 градусов" , - отметила Диденко.

Погода на Новый год в Украине

В Новый год, 31 декабря, в Украине предполагается небольшое снижение температуры воздуха и на севере Украины, включая Киев.

"И на северо-востоке есть вероятность осадков в виде хотя бы мокрого снега" , - отметила Диденко.

На Новый год в Украине вероятен снег на северо-востоке (t.me/PohodaNatalka)

Погода в январе в Украине

Погода в Украине в январе 2025 года будет теплее обычной. Средняя месячная температура воздуха предполагается 0...-3 градусов, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0....+2 градусов тепла, что на 1,5-2 градусов выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 32-79 мм, что в пределах нормы.

Добавим, что анализируя погоду в январе в Украине в прошлые годы, синоптики рассказали, что средняя месячная температура воздуха обычно составляет 0...-6 градусов, в Крыму в пределах -1...+4 градусов.