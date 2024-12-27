Госдолг Украины вырос до 160 млрд долларов

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Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 ноября 2024 года составлял 6,645 трлн гривен или 159,74 млрд долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Министерства финансов.

В течение ноября 2024 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 231,12 млрд гривен, в долларовом эквиваленте долг увеличился на 4,37 млрд долларов.

С начала года госдолг вырос на 1,125 трлн гривен или на 14,43 млрд долларов.

Заимствования в ноябре

На валютные счета правительства в НБУ за ноябрь поступило 6,678 млрд долларов. Из этой суммы:

4,788 млрд долларов - от Всемирного банка (помощь США)

1,350 млрд долларов от Соединенных Штатов;

235,0 млн долларов - от Японии;

191,9 млн долларов - от размещения валютных ОВГЗ;

99,9 млн долларов - от Южной Кореи;

12,9 млн долларов - от других партнеров.

Средний курс вырос за месяц с на 0,3% до 41,35 грн/доллар.

Госдолг Украины

Напомним, по данным Минфина, госдолг Украины становится дешевле и более долгосрочным. С начала 2024 года средневзвешенная его стоимость сократилась на 21,8% - с 6,24 до 4,88%.

По данным пресс-службы, средняя срочность государственного долга составляет более 11 лет.

В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные займы, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств - 58%.

МВФ прогнозирует, что в 2025 году государственный долг Украины впервые составит более 100% валового внутреннего продукта. В ближайшие несколько лет, по прогнозам, задолженность уже не опустится ниже 100% ВВП.