В ВМС рассказали, какую тактику использует РФ при ударе крылатыми ракетами

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Враг использует морские платформы для обстрелов только в кооперации с воздушной компонентой, сообщает Укринформ.

"Чтобы увидеть признаки подготовки к применению морских платформ, которые являются носителями крылатых ракет, обычно надо смотреть в небо. Как видим, уже длительное время враг не применяет морские единицы, как самостоятельный вид вооружения, а только в кооперации с воздушной компонентой.

Когда они наносят удары со стратегической авиации, тогда обычно задействуют и морские носители для нагрузки украинской ПВО. По состоянию на сейчас ничто не говорит, чтобы будут применены именно эти (морские - ред.) носители" , - сказал Плетенчук.

По его словам, сейчас в Черном море находится один носитель крылатых ракет и подлодка, однако она выполняет задачи по охране пункта базирования Новороссийск.

Напомним, в Черном море находится один вражеский ракетоноситель общим залпом до четырех крылатых ракет "Калибр".