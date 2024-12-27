СБУ: На Житомирщине задержали двух человек по подозрению в подрыве взрывчатки под ТЦК

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Служба безопасности и Национальная полиция "по горячим следам" задержали двух агентов врага, совершивших заказной теракт в Бердичеве Житомирской области 24 декабря этого года, сообщает пресс-служба СБУ, сообщает Левый берег.

Как отмечает ведомство, исполнителя преступления, взорвавшего самодельное взрывное устройство (СВУ) возле местного ТЦК, задержали в течение 2-х часов после совершения преступления.

По материалам дела, исполнителем теракта оказался 41-летний переселенец из Мариуполя, который ранее отбывал наказание за разбой, кражи и наркопреступления. При этом СВП изготовила 23-летняя наркозависимая из Бердичева, которая попала в поле зрения оккупантов, когда искала в Телеграмм-каналах деньги на "дозу".

По инструкции куратора она собственноручно сделала взрывное устройство, которое замаскировала в пищевой контейнер и начинила металлическими шариками из подшипников для усиления поразительного действия.

После встречи злоумышленник спрятал взрывное устройство в пакет и оставил его под дверью ТЦК.

Для отчетности перед куратором мужчина заранее установил мобильный телефон, спрятанный в коробку напротив здания ТЦК, транслировавшего подрыв в режиме реального времени По стечению обстоятельств в результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители задержали рецидивиста, когда он рейсовым автобусом возвращался в Киев, где планировал "залечь на дно". Его сообщницу задержали по месту проживания сожителя в Бердичеве.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.