НАТО нужно иметь средства для противодействия российскому "Орешнику" – адмирал

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Если в России есть средства для нанесения ударов по территории Европы на глубину 2 000 км, то Североатлантическому Альянсу нужно иметь средства, чтобы ответить. Вандье, сообщает Укринформ.

"Дальнобойные удары. Нужно отвечать взаимностью. Стабильность – это способность отвечать взаимностью. Если у России есть средства для ударов по Европе на глубину 2 000 км, нужно уметь отвечать. Сдерживание – это способ давить на врага до того, как он придет к вам" , – сказал Вандье.

По словам адмирала, враг должен думать о последствиях своих действий, прежде чем их совершать.

"Сегодня мы видим как раз обратное – сегодня мы все время являемся свидетелями своеобразного "события, которое уже произошло" , - добавил Вандье.

По его мнению, если у врага есть больше неопределенности, больше дилемм и понимания последствий нападения или ненападения, тогда работает фактор сдерживания.

"Потому что вы знаете, что вы можете пострадать сильнее, чем ожидаете, атакуя с целью одержать незначительную победу. У вас будет несколько квадратных километров в стране, но тогда вы можете вызвать что-то очень плохое" , - отметил адмирал.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, утром 21 ноября россияне запустили по г.Днепру межконтинентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и семь крылатых ракет Х-101, при этом подразделения зенитных ракетных войск уничтожили шесть ракет Х-101.

Владимир Путин заявил, что российская армия нанесла удар по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Орешник" якобы в ответ на применение американских и британских дальнобойных ракет ВСУ.