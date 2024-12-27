В банке рассказали, что делать, если банкомат не выдал деньги из-за отключения света

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Украинцы часто попадают в ситуации, когда банкомат не выдал деньги из-за внезапного отключения электричества. В таком случае, следует обратиться в финансовое учреждение, которое выдало карту, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы правления "Ощадбанка" Сергея Наумова.

Если во время операции по снятию наличных в банкомате выключился свет - не паникуйте. Поскольку банк обязательно возместит неполученные средства.

Для возврата средств вам необходимо обратиться в банк-эмитент карты. Он должен провести расследование и решить вопрос о возмещении.

Если вашу карту выдал Ощадбанк

"Прежде всего проверьте остаток на счете и статус операции в "Мобильном Ощаде": это можно сделать в разделе "История". Убедитесь, списаны средства или нет. Если да и вы увидите статус "Операция завершена", тогда вам следует обратиться в ближайшее отделение Ощада в пределах области, где установлен банкомат или в той области, где открыт счет" , - отметил Наумов.

В банке вам необходимо подать заявление-претензию, указав номер банкомата, дату, время и сумму операции. Также нужно указать номер вашей карты, в частности, первые шесть и последние четыре цифры. Стоит отметить, что заявление можно подать в течение 120 дней от даты операции.

После этого банк должен провести расследование. Если средства действительно были не получены, их вернут на ваш счет.

Наумов также напомнил, что в случае отсутствия света, наличные можно получить в отделениях "Ощадбанка", входящих в сеть Power Banking.

Напомним, банк может списать деньги с карты без ведома клиента. В частности, это касается клиентов "Ощадбанка".