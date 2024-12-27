Иностранные авиакомпании начали приостанавливать авиарейсы в некоторые города РФ

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После авиакатастрофы самолета в Казахстане иностранные авиакомпании решили приостановить полеты над Россией, сообщает Лига.Бизнес.

Так, израильская авиакомпания El Al объявила, что со следующей недели приостанавливает полеты по маршруту Тель-Авив – Москва, пишет The Jerusalem Post.

Соответствующее решение объясняют "событиями в российском воздушном пространстве".

В течение следующей недели компания проведет новую оценку ситуации и будет принимать новое решение о полетах на маршруте.

Также о приостановке полетов заявили казахстанские авиакомпании – Air Astana и Qazaq Air. Последняя сообщила, что временно прекращает выполнение авиарейсов по маршруту Астана – Екатеринбург в период с 28 декабря 2024 года до 27 января 2025 года.

"Остановка рейсов осуществлена для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам оценки рисков полетов в Россию, которая постоянно проводится. Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков Qazaq Air. Восстановление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществляться после повторной оценки рисков" , – сообщили в компании.

25 декабря 2024 года разбился самолет в городе Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, в том числе члены экипажа. Известно, что погибли 38 человек.