Глава ВОЗ попал под обстрел в аэропорту столицы Йемена

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус вместе с командой попали под обстрел аэропорта в столице Йемена, Сани, когда пытались покинуть страну в четверг, 26 декабря. Об этом Гебреес написал в соцсети Х, сообщает Укринформ.

По его словам, он и команда завершили миссию по проведению переговоров по увольнению задержанных сотрудников ООН и оценке медицинской и гуманитарной ситуации в Йемене.

Гебреес сообщил, что за несколько минут до посадки на самолет, аэропорт, в котором они находились, попал под воздушную бомбардировку.

"Один из членов экипажа нашего самолета получил ранения. По сообщениям, по меньшей мере два человека погибли в аэропорту" , – написал он.

Также была повреждена диспетчерская башня, зал вылета - всего в нескольких метрах от места, где находилась команда ВОЗ, и взлетно-посадочная полоса.

"Нам нужно будет подождать, пока повреждения аэропорта не будут устранены, прежде чем мы сможем вылететь" , - написал Гебреесус и добавил, что сейчас он и коллеги находятся в безопасности.

Напомним, в июне стало известно, что в Йемене более 50 работников иностранных международных организаций были похищены хуситами из их домов в городе Сана.

Министр по правам человека Йемена Ахмед Арман сообщил, что были похищены 18 йеменцев, работавших в агентствах ООН, включая такие как Программа развития ООН, Управление ООН по координации гуманитарных дел, Всемирная продовольственная программа, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и офис посланника Йемена . Также по меньшей мере 32 сотрудника Национального демократического института, финансируемого США, Partners Yemen, немецкого общества международного сотрудничества GIZ, организации Resonate Yemen и других организаций.