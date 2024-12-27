В Германии распустили Бундестаг и объявили досрочные выборы
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске парламента. Об этом он заявил в своем обращении в пятницу, сообщает Европейская правда.
Штайнмайер распустил Бундестаг 20-го созыва и назначил новые выборы на 23 февраля. Об этом дне голосования ранее договорились лидеры фракций социал-демократов и оппозиционного Христианско-демократического союза.
Объясняя свое решение, которое было ожидаемым после предыдущих договоренностей между канцлером Олафом Шольцом и оппозиционным ХДС, Штайнмайер отметил, что "в трудные времена, как сейчас, нам нужно правительство, способное действовать, и надежное большинство".
"Я убежден, что новые выборы сейчас являются правильным путем на благо нашей страны", – сказал Штайнмайер.
Таким образом Штайнмайер выполнил просьбу канцлера Олафа Шольца, который попросил распустить парламент после того, как Бундестаг не выразил вотум доверия его правительству.