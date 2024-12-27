В Германии распустили Бундестаг и объявили досрочные выборы

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске парламента. Об этом он заявил в своем обращении в пятницу, сообщает Европейская правда.

Штайнмайер распустил Бундестаг 20-го созыва и назначил новые выборы на 23 февраля. Об этом дне голосования ранее договорились лидеры фракций социал-демократов и оппозиционного Христианско-демократического союза.

Объясняя свое решение, которое было ожидаемым после предыдущих договоренностей между канцлером Олафом Шольцом и оппозиционным ХДС, Штайнмайер отметил, что "в трудные времена, как сейчас, нам нужно правительство, способное действовать, и надежное большинство".

"Я убежден, что новые выборы сейчас являются правильным путем на благо нашей страны" , – сказал Штайнмайер.

Таким образом Штайнмайер выполнил просьбу канцлера Олафа Шольца, который попросил распустить парламент после того, как Бундестаг не выразил вотум доверия его правительству.