Счетная палата назвала сумму, в которую обошлось содержание пленных россиян

С марта 2022 года по июнь 2024 года Минюст создал 4 лагеря для содержания российских военнопленных и дополнительно организовал их размещение, охрану и медицинское обеспечение в более чем полсотни участков, созданных в учреждениях исполнения наказаний, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят выводы аудита Счетной палаты.

"На указанные цели непосредственно направили 294,2 млн гривен", - говорится в отчете.

В то же время значительную поддержку для обеспечения надлежащих условий содержания пленных оказали благотворительные организации и иностранные партнеры, в частности Международный комитет Красного Креста, сообщили в Счетной палате.

Как отмечается в отчете, в результате полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Украина оказалась перед необходимостью удерживать российских военнопленных, количество которых постоянно растет. Поскольку специальной инфраструктуры для этого не было, правительство в условиях ограниченных временных и финансовых ресурсов организовало систему содержания военнопленных под управлением Министерства юстиции.

"Украина обеспечивает российским военнопленным безопасность, надлежащие условия размещения, медицинскую помощь, право на труд и другие гуманитарные права, гарантированные Женевской конвенцией об обращении с военнопленными", - говорится в отчете.

В то же время аудит выявил, что Минюсту стоит более комплексно решать вопрос перепрофилирования учреждений в лагеря, включая стратегию их использования в послевоенное время.

Женевская конвенция об обращении с военнопленными - международно-правовой документ, принятый в 1929 году по результатам Первой мировой войны и уточненный в 1949 году по результатам Второй мировой войны.