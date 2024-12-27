В Кремле отказались комментировать причины крушения самолета в Казахстане

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Кремль знает о заявлениях из Баку о том, что России следует извиниться из-за аварии самолета Azerbaijan Airlines в Актау, но "не уполномочен давать оценки" до завершения расследования причин катастрофы. Об этом 27 декабря на брифинге заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Радио Свобода.

"Еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал. Продолжается расследование этого авиационного инцидента, и к выводам, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем, что имеем право давать какие-либо оценки и не будем делать этого". У нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать, и эта информация может быть только от них" , – сказал спикер Владимира Путина.

26 декабря депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков требовал от России извинений из-за аварии в Казахстане самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный.

"Самолёт был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно. Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим" , - сказал Мусабеков.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из столицы Азербайджана Баку в российский Грозный, разбился вблизи города Актау в Казахстане утром 25 декабря. Самолет упал после того, как его отказались принять аэропорты в России. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, 29 выжили.

После авиакатастрофы президент Азербайджана Ильгам Алиев говорил, что властям страны неизвестны причины крушения самолета Azerbaijan Airlines. Позже Euronews со ссылкой на источники в Азербайджане сообщило, что причиной крушения стала ракета российской ПВО.

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